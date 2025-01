Nie ma praktycznie poniedziałku, po weekendzie, żeby nie było kontroli. Są one przeprowadzone w różnych miejscach. I to nie tylko na terenie naszego miasta, ale też całego powiatu. Owszem, zdarzają się dni, że nie zatrzymujemy nikogo, kto wsiadłby za kierownicę po alkoholu. To nas ogromnie cieszy, bo wbrew temu, co myślą niektórzy komentujący na naszych mediach społecznościowych, nam naprawdę nie zależy… Nie cieszycie się, państwo? Nie cieszymy się, kiedy zatrzymujemy nietrzeźwych kierujących. My się cieszymy, jeżeli tych osób nie ma