Znamy zwycięzców konkursu “Young Experts Day”. Walka o najlepsze prace naukowe odbyła się w ramach dwudniowej konferencji “Three Seas One Opportunity”. I to właśnie podczas tych wykładów autorzy zaprezentowali swoje publikacje, które następnie oceniła kapituła konkursowa.

Jednym z wyróżnionych jest Bartłomiej Zadworny z trzeciego roku politologii na Uniwersytecie Zielonogórskim. Czego dotyczyła jego praca?

O idei konkursu mówi natomiast dr Małgorzata Samojedny, z Instytutu Nauk o Polityce i Administracji UZ.

U podstaw powołania tego konkursu leżało to, aby zaangażować studentów i doktorantów różnych dziedzin do zainteresowania się tematem Trójmorza. A jeśli już się tym interesują, to żeby młodzi badacze podzielili się swoimi spostrzeżeniami i planami.