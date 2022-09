Od 5 września uczniowie szkół średnich z województwa lubuskiego mogą wziąć udział w konkursie fotograficznym „Las w oczach młodych ludzi”. Zdjęcia można przesłać w trzech kategoriach.

Akcja jest organizowana przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa w Zielonej Górze. Joanna Pałys z Nadleśnictwa Szprotawa przedstawia cel tego konkursu.

„Las w oczach młodych ludzi” to tytuł naszego konkursu, poprzez który chcemy zachęcić młodych ludzi do opuszczenia swoich pokoi i udania się na łono natury. Głównym celem konkursu jest uwrażliwienie młodzieży na piękno przyrody tworzone przez polskie lasy, dostrzeżenie jej niezwykłych detali, które powstały w sposób naturalny lub w wyniku działań człowieka. Chcielibyśmy, aby młodzież wzięła w ręce aparat fotograficzny i pokazała nam to, co najbardziej ją zainteresowało w leśnym otoczeniu. To, co jest dla nich niezwykłe, piękne lub coś czego nigdy wcześniej nie zauważyli, a teraz wydaje im się być czymś ciekawym i niespotykanym.