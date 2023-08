Lubicie konkretne rozmowy, porady i spotkania? Między innymi z dietetykami, psychologami czy też prawnikami? Zajrzyjcie na warsztaty i konsultacje prowadzone przez stowarzyszenie Konkret. Warsztaty kierowane są do wszystkich zielonogórskich kobiet. Panie spotykają się głównie w swojej siedzibie – czyli na Starym Rynku 13.

Działaczki Konkretu liczą jednak, że będzie to dla nich szczęśliwa 13. Mówi Aleksandra Majsnerowska, jedna z założycielek stowarzyszenia.

W tej chwili przygotowujemy pomieszczenia. Wszystko we własnym zakresie. Ale skrzyknęłyśmy się i okazało się, że znalazły się fotele do jednego z pomieszczeń. Do drugiego mamy już piękne dekoracje.