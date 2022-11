Wygląda na to, że sprawa Eurokey Recykling Limited, firmy zajmującej się na terenie Zastalu m.in. recyklingiem, w końcu będzie miała swój szczęśliwy finał. Po latach skarg mieszkańców i sporów z urzędem miasta przedsiębiorstwo wygasza swoją działalność w Zielonej Górze.

Działalność Eurokey na terenie Zastalu od lat budziła wiele zastrzeżeń wśród mieszkańców. Jej aktywność koncentrowała się m.in. na wytwarzaniu specjalnego granulatu, który jest rzekomo przyjazny dla środowiska. Problem jednak w tym, że w okolicy siedziby przedsiębiorstwa zielonogórzanie skarżyli się na odór, hałas oraz liczne stada ptaków, kotów, much, czy też nawet szczurów. Miało być to szczególnie uciążliwe w upalne wakacyjne dni.

Eurokey zamierzała w przeszłości rozwinąć działalność w Zielonej Górze, ale wobec braku wsparcia ze strony urzędu miasta, podjęto decyzję o przetwarzaniu odpadów w Sulechowie. Tymczasem urząd miasta w Zielonej Górze wszczął postępowania administracyjne rozpoczynając długą sądową batalię, również przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie. Jak informuje wiceprezydent Dariusz Lesicki, wygląda na to, że te starania przyniosły w końcu efekt. – Według mojej wiedzy firma Eurokey wygasza działalność na terenie Zastalu. W tej kwestii złożyła do urzędu odpowiednie dokumenty. Hale przedsiębiorstwa opustoszały i w zasadzie spółka posiada jedynie pomieszczenia w okolicznym biurowcu. To bardzo dobra wiadomość dla zielonogórzan, udało nam się rozwiązać ten problem – twierdzi Lesicki.