Końcówka roku w Zielonej Górze upłynęła pod znakiem remontów dwóch ulic: Energetyków i Zjednoczenia. Czy drogi są już przejezdne? Zapytaliśmy w Departamencie Zarządzania Drogami Urzędu Miasta.

Przy ulicy Energetyków kończą się ostatnie prace związane z sygnalizacją. Światła mają być włączone w czwartek – informuje Krzysztof Staniszewski, zastępca dyrektora departamentu.

Planujemy w czwartek włączyć sygnalizację i uruchomić obie jezdnie do ruchu. W najbliższych tygodniach do wykonania zostaną oczywiście jeszcze chodniki, natomiast z punktu widzenia kierowców ulica będzie już funkcjonować.

Na początku tygodnia otwarta została ulica Zjednoczenia.

Poruszamy się już dwiema jezdniami. Drobne prace zostały jeszcze do wykonania. Nie są jeszcze gotowe zatoki autobusowe, dlatego autobusy zatrzymują się jeszcze na pasie ruchu. Nie są też pomalowane, ze względów pogodowych, wszystkie przejścia dla pieszych. Sygnalizacja świetlna działa dobrze i ruch odbywa się w miarę płynnie, nie zauważyliśmy specjalnych utrudnień.

Ulica Zjednoczenia jest wyremontowana od ronda na skrzyżowaniu z ulicą Herberta do wiaduktu. Co z pozostałą częścią? Remont wiaduktu został wpisany do budżetu miasta na ten rok.