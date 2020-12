Zakończyły się roboty budowlane na terenie przyszłego ośrodka zdrowia w Ochli. Miasto przygotowuje się do odbioru obiektu.

Mieszkańcy mogą spodziewać się uruchomienia przychodni w przyszłym roku.

Wykonawca usuwa usterki, które zostały wskazane podczas procedury odbiorowej. Jeżeli usterki zostaną usunięte, wówczas dokonamy odbioru i przychodnia będzie mogła zostać oddana do użytkowania. Przewidywany termin oddania przychodni do użytkowania to następny rok, z uwagi na to, że w Ochli jest niezakończona kanalizacja sanitarna, a do tej kanalizacji włączamy się z naszą kanalizacją z obiektu. Cała inwestycja została sfinansowana z bonusa połączeniowego, jest to koszt powyżej 2 milionów złotych.