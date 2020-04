Zakończyła się akcja „Wdzięczni Medykom”. Prowadził ją Caritas diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Zebrał ponad 120 tysięcy złotych. Ponad 80 tysięcy pochodzi od darczyńców indywidualnych, 40 tysięcy przekazała Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna.

Pieniądze są przeznaczone dla czterech szpitali: w Zielonej Górze, Gorzowie, Torzymiu i Żaganiu.

Do tych szpitali trafi równa kwota 30 717 złotych i 10 groszy. To jest cała kwota, która została podzielona na cztery szpitale. Chciałem też nadmienić, że do tej pory wierni diecezji zielonogórsko-gorzowskiej przekazali w leczeniu zarażonych koronawirusem blisko pół miliona złotych.