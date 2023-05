Jakie plany ma Konfederacja na samorząd? Ambitne, tak jak w ogólnopolskiej polityce. Krystian Kamiński poseł tego ugrupowania z naszego regionu przekonywał w Radiu Index, że partia wystawi listy zarówno do rady miasta, jak i do sejmiku województwa.

Konfederaci nie planują zawierać przedwyborczych sojuszy na listach.

Planujemy pójście samodzielne i do sejmiku, i do rad poszczególnych miasta. Pewnie w niektórych powiatach również wystawimy samodzielne listy. Jesteśmy siłą, która ma w sondażach ok. 10-11 proc. Ludzie chcą na nas głosować z jakichś względów. Pokazujemy pewien program. Chcemy dać naszym wyborcom zagłosowania na nas.

Poseł pytany o politykę prezydenta Janusza Kubickiego dostrzega sporo atutów.

Trzeba to obiektywnie powiedzieć, jest wiele dobrych rzeczy, wiele ciekawych, jak choćby budowa tych całych sieci obwodnic. Zielona Góra, jak się ma rozwijać, to musi to mieć, otwierać się na przedsiębiorców, którzy chcą wokół miasta budować się. Na temat budżetu można mieć wątpliwości, bo my jako cała Konfederacja jesteśmy zwolennikami zbilansowanego budżetu.