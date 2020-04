Zobacz info

Bardzo serdecznie zapraszamy Was do przyjścia do nas w sobotę 04.04.2020 na pogłębiony warsztat jogi. Tym razem warsztat będzie poprowadzony na poziomie 1-2:-) Zajęcia poprowadzi Daria Kozera-Deciuk Plan: godz. 10.00 - 13.00 praktyka asan godz. 14.00 - 16.00 praktyka asan zgłoszenia: telefonicznie, mailem lub osobiście w JOGANOVA. kontakt: tel. 603363004 lub dariakozeradeciuk@tlen.pl koszt: całości - 180 zł, pierwsza sesja - 120 zł druga sesja - 100 zł