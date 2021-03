Przychodnia jest, ładna i nowa. Nic, tylko wejść i leczyć. Na razie jednak nie ma komu. W Ochli wciąż szukają lekarzy.

Przetarg na wynajem pomieszczeń pod nowopowstałą przychodnię odbędzie się już po raz trzeci. Mieszkańcy sołectwa wymarzyli sobie, aby w ich miejscowości powstała przychodnia podstawowej opieki zdrowotnej z gabinetem dentystycznym a nawet ginekologicznym. Koszt budowy obiektu pochłonął blisko 2 miliony złotych.

Przygotowane zostały trzy pomieszczenia typowo medyczne, jedno zostanie przeznaczone dla lekarza pierwszego kontaktu. Łącznie w budynku znajduje się 18 pomieszczeń, to m.in. poczekalnia, węzły sanitarne, pomieszczenia socjalne i techniczne. Mówi Paweł Wysocki z Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i miejski radny.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej przeprowadził już dwa przetargi. Nie znaleźliśmy lekarza. Stwierdziliśmy, że trzeba zmniejszyć cenę. Teraz ta kwota to 1200 zł netto za metr. To właściwie cena wynajmu mieszkania w mieście, a tu jest cała przychodnia. Oprócz tego ZGM kupi sprzęt do przychodni, który użyczy przychodni.