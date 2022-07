30 mln zł dla Zielonej Góry na drogi osiedlowe? Jest na to szansa. Pieniądze miałyby pochodzić z Rządowego Programu Rozwoju Dróg. Mowa tylko o miastach wojewódzkich, a to kryterium Zielona Góra spełnia.

Program ogłosił minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, a niedługo potem w mediach społecznościowych na przykładzie Zielonej Góry temat zasygnalizował Janusz Kubicki. Włodarz miasta zasugerował, że środki można byłoby wydać na budowę i remont istniejących dróg osiedlowych. Założenie rozwinął w programie Prezydent na 96 FM Dariusz Lesicki, wiceprezydent miasta.

30 mln zł to kwota realna, którą możemy pozyskać i tak jak prezydent Kubicki wskazał, chcielibyśmy te pieniądze wykorzystać na rewitalizację naszej infrastruktury drogowej. Będziemy chcieli złożyć takie wnioski, które pozwolą nam uzyskać środki na budowę i odbudowę dróg.

Co będzie decydować o tym, która droga zostanie zakwalifikowana do programu? Lesicki zapewnił, że miasto spyta o zdanie mieszkańców.

W wielu wypadkach ten głos społeczny jest ważny i go uwzględniamy. Będziemy starali się te inwestycje, które z punktu widzenia wielkości środków na budowę będą wystarczające. W Zielonej Górze nie brakuje szutrowych i polnych dróg. To pewnie będzie kropla w morzu potrzeb, ale ważne, że są jakieś działania, które pozwalają na pozyskanie tych pieniędzy. Postaramy się, aby te pieniądze do nas trafiły.