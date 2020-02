Czy przy Szpitalu Uniwersyteckim powinno powstać rondo? Władze Zielonej Góry uważają, że inwestycja jest konieczna, jeśli w lecznicy ma powstać komora hiperbaryczna. Pomysł skrytykowali przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej. Twierdzą, że miasto nie kieruje się dobrem pacjentów.

– Było uzasadnienie ze strony urzędu miasta, że będzie komora, kiedy będzie dojazd. Nas to zastanawia – komentuje sprawę Marcin Pabierowski, przewodniczący klubu radnych Koalicji Obywatelskiej.

Miasto tłumaczy, że rondo jest potrzebne, ponieważ gdy powstanie komora hiperbaryczna, do szpitala będzie trafiać więcej pacjentów. Tym samym zwiększy się ruch drogowy w rejonie placówki.