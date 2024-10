Dla Komitetu Obrony Parku jedynym kompromisowym wyjściem ze sporu jest zmiana planowanej lokalizacji szpitala psychiatrycznego. W opinii społeczników miasto powinno wskazać inne działki.

Mówi Partycja Balcer, przewodnicząca komitetu.

Obok mamy stadion, budynki które można by zmodernizować. Jest teren wyżej. Jest Raculka, co do której wszyscy nabrali wodę w usta. Jest więcej lokalizacji, ale my nie jesteśmy urbanistami. To jest rola odpowiednich departamentów w mieście. Oni powinni poszerzyć krąg poszukiwań.