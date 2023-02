Cały czas trwa nabór do zielonogórskiej policji. Postanowiliśmy więc sprawdzić, kto może wstąpić w szeregi stróży prawa w naszym mieście oraz co policja daje w zamian. O rekrutacji do zielonogórskiej policji rozmawialiśmy w programie “Na służbie”.

I jak się okazuje – służba w policji może być nie tylko pełna wyzwań, ale i motywacji finansowych. O szczegółach mówiła na antenie Radia Index podinsp. Małgorzata Barska, rzeczniczka prasowa KMP w Zielonej Górze.

Wabików – głównie tych finansowych – nie brakuje. Ale nie brakuje również warunków koniecznych do spełnienia przed założeniem policyjnego munduru. Te również wymienia podinsp. Barska.

Dodajmy, że istotnym warunkiem jest również przejście testu sprawnościowego. A do tego można się przygotować, bo co tydzień w środę policja zaprasza na próbny tor przeszkód w hali przy ul. Urszuli w Zielonej Górze.

Więcej o naborze do zielonogórskiej policji znajdziecie w audycji “Na służbie”. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się także na stronie KMP w Zielonej Górze.