Dziś Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Ustanowiony został on przez ONZ. A do jego głównych założeń zalicza się podnoszenie świadomości ludzi na temat zaburzeń związanych z tym spektrum. Od lat powstają też specjalne placówki dla osób zmagających się z autyzmem. Jedna z nich działa w Zielonej Górze.

Stowarzyszenie “Dalej Razem” powstało 20 lat temu. Po kilku zmianach personalnych w kwestii zarządzania nim oraz lokalizacji, siedzibą organizacji stała się willa przy ulicy Sienkiewicza. Obecnie pod skrzydłami stowarzyszenia jest około 200 podopiecznych. Są to zarówno dzieci, jak i osoby dorosłe.

Osoby z autyzmem mają trudność z funkcjonowaniem w świecie, który mamy. Jest on stworzony dla większości osób, które są neurotypowe. Nam pewne obrazy, dźwięki nie przeszkadzają. Dla osób z autyzmem są to już trudne sytuacje. Społeczne, wielobodźcowe, kiedy jest hałas i szum. Kiedy sytuacje są skomplikowane. Nasza rola polega na tym, żeby pomóc im w świecie, który jest trudny.

Żeby móc pomagać osobom autystycznym, potrzebne są fundusze. Pozyskiwanie, ich zwłaszcza w dobie pandemii, nie należy do najłatwiejszych zadań. Organizację można jednak wesprzeć poprzez przekazanie 1% podatku lub wpłacając pieniądze na konto stowarzyszenia. Na jego stronie znajdziemy jeszcze kilka innych pomysłów na wsparcie. Środki finansowe to jednak nie wszystko, czego życzą sobie prowadzący oraz podopieczni stowarzyszenia.

Szczególnie w Dniu Świadomości Autyzmu apelujemy bardzo mocno o to, aby być wrażliwym na autyzm. Autyzmu nie widać. Czasem niestandardowe zachowanie, które może budzić nasze zdziwienie, nie czytajmy tego jako niegrzeczne dziecko. Że ktoś jest dziwny. To jest zaburzenie, inne postrzeganie świata. Tym osobom i dzieciom jest trudno w naszym świecie. Apelujemy żeby mieć na to uważność, akceptację na inność. Akceptacje na autyzm.