Sprawy finansowe, czyli zmiana uchwały budżetowej i zaciągnięcie kredytu, były tematem nadzwyczajnej sesji rady miasta. Radni zgodzili się na przeznaczenie wydatków na ochronę zdrowia.

Prezydent Janusz Kubicki wyjaśnił, że zmiany w budżecie wynikają ze zmniejszenia wpływów z podatków o 9 milionów złotych. Miasto chce również przeznaczyć milion złotych na dostosowanie budynku polikliniki do potrzeb pacjentów z COVID-19. To kolejny wariant na wypadek zwiększenia się liczby chorych.

To przeznaczenie środków na to, abyśmy w poliklinice porobili m.in. śluzy, doprowadzili instalacje tlenowe, żebyśmy ewentualnie byli gotowy na trzeci wariant. Oby nigdy nie było takiej potrzeby. Ale jeżeli się okaże, że musimy coś zrobić, to żeby nie było sytuacji, że brakuje nam tlenu czy czegoś jeszcze. Dlatego rozmawiamy, jakie elementy są niezbędne, żeby można było na bazie polikliniki stworzyć dodatkowe ponad 70 miejsc.

Za zmianą uchwały budżetowej było 17 radnych, przeciwko zagłosowało trzech. – Byłbym za tym, żeby miasto zajęło się rzeczami, na które ma wpływ, a nie śniło jakieś mrzonki o tym, że zbudujemy szpital – uzasadnił swój sprzeciw radny Koalicji Obywatelskiej, Janusz Rewers.

W ciągu tygodnia, miesiąca czy dwóch nie powstanie szpital w Zielonej Górze. Po prostu nie ma ludzi. Jak mawia klasyk w filmie “Bogowie” – “samymi łóżkami można burdel zrobić”. Więc moim zdaniem wszelkiego rodzaju działania profilaktyczne, które by mogły obniżyć ilość zakażonych w województwie czy w mieście, są dużo bardziej wskazane. Przede wszystkim tym miasto powinno się zająć – powinny być testy dla pracowników oświatowych, zabezpieczenie ich w środki dezynfekujące, to samo dla urzędników.

– Uważam, że wszyscy powinniśmy robić wszystko, aby przygotować się do tego, co może nastąpić. Obyśmy nie musieli korzystać z żadnego łóżka w poliklinice. Ale co będzie, jeśli okaże się, że jest taka potrzeba? – argumentował prezydent Janusz Kubicki.

Oprócz polikliniki miasto rozważa również stworzenie miejsc covidowych w hali lekkoatletycznej MOSiR-u.