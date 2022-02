Dodatkowy punkt wymazowy w kierunku koronawirusa w Zielonej Górze już działa. Powstał on przy ulicy Batorego, niedaleko galerii handlowej Auchan. Do przebadania się właśnie w nim zachęcają godziny otwarcia. Punkt jest czynny od 8 do 20, siedem dni w tygodniu.

O zasadach korzystania z punktów wymazowych mówi Joanna Branicka, rzecznik prasowy NFZ w lubuskiem.

Potrzebne jest skierowanie od lekarza rodzinnego lub lekarza prowadzącego gabinet prywatny. Skierowanie możemy wygenerować także drogą elektroniczną, wypełniając odpowiedni formularz. Dostaniemy wtedy SMS-em informację gdzie i o której godzinie wymaz możemy wykonać. To oczywiście sugerowany punkt, test możemy wykonać także w innym na terenie naszej miejscowości.

Obecnie na terenie naszego miasta działają trzy punkty wymazowe w kierunku koronawirusa. W lubuskiem jest ich ponad 20.