Nieco ponad tydzień dzieli nas od tanecznego święta w Zielonej Górze. Mowa o 38 już edycji Konwaliowego Turnieju Tańca, który odbędzie się 7 oraz 8 maja w hali CRS. Co ważne – podczas turnieju odbędzie się również Grand Prix Polski.

A to oznacza parkiet pełen gwiazd. Mówi Dominika Górska – Jabłońska ze szkoły tańca “Gracja”.

Przyjadą najlepsi tancerze sportowi. I pary dorosłe. To jest największy sztos. Będą też juniorzy. W tych kategoriach najlepsze pary z Polski. Grand Prix Polski jest zresztą częścią kwalifikacji do Mistrzostw Polski. A te już jesienią.

Co oznacza, że udział w sobotnim Grand Prix wezmą najlepsze pary taneczne z całego naszego kraju. W niedzielę natomiast zaprezentują się zielonogórskie przedszkolaki. Bez względu na kategorię wiekową należy pamiętać, że trenowanie tańca jest dość drogą pasją. Zwłaszcza, jeśli chodzi o stroje. Koszt jednej sukienki to nawet wydatek rzędu kilkunastu tysięcy złotych.

To jest gadżet sportowy. Tam są prawdziwe strusie pióra. Do tego cyrkonie Swarovskiego. To nie może kosztować 3 złote.