Aleksandar Zecevic – 25-letni Serb został nowym koszykarzem Enei Zastalu BC Zielona Góra.

Zecevic występuje na pozycji silnego skrzydłowego oraz środkowego. Pochodzi z Nowego Sadu. Już w liceum wyjechał do Stanów Zjednoczonych, by występować w drużynie Scotland Performance Institute, następnie grał na w barwach uczelni Florida Atlantic.

– To gracz, który może występować na pozycji numer 4 i 5. Ma dobry rzut z dystansu, a także potrafi grać tyłem do kosza. To zawodnik pełen energii, który mocno wierzy w rozwój swojej kariery. Wierzę, że świetnie wpasuje się do naszego zespołu i będzie jego ważną częścią – mówi Oliver Vidin, trener zespołu.

Nowy nabytek Enei Zastalu BC występował kolejno w zespołach MBK Banik Handlova (Słowacja), Sokoły Charków (Ukraina) oraz Bnei Herzeliya (Izrael), gdzie dokończył sezon i wystąpił w czterech spotkaniach. W ostatnim sezonie notował średnio 8.5 punktów oraz 2.8 zbiórki.

źródło: basketzg.pl