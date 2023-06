Duzi i mali ogrodnicy są, można więc przystąpić do sadzenia warzyw i owoców. W miejscu nietypowym, bo grządki pojawiły się na terenie Miejskiego Przedszkola nr 18 w Zielonej Górze. A na nich między innymi pomidory. Sadzonki sadziły przedszkolaki w asyście ogrodniczek z fundacji “Piona na zdrowie”. I choć do “osiemnastki” trafiło kilkadziesiąt flanc, to w całym mieście posadzonych ma ich być 800. Liczba nie przypadkowa, bo Zielona Góra obchodzi właśnie 800 – lecie istnienia.

Czy łatwo jest takie sadzonki posadzić? To mówią Karolinka, Franek i Ania.

Sadzenie warzyw i owoców to jeden z kroków ku promocji zdrowia. Mówi społeczniczka, Paulina Bogucka.

Nie oszukujmy się – chcemy żeby już przedszkolaki wiedziały, że trzeba jeść zdrowo. Żeby później nie mieć problemów zdrowotnych.

Jak na Zieloną Górę przystało – sadzone są też sadzonki winorośli.

Zaprzyjaźnione winnice podarowały nam sadzonki. Sadzenie to jedno. Oprócz tego będziemy prowadziły też warsztaty w przedszkolach, na temat zdrowego żywienia. A na koniec spotkamy się z dziećmi i rodzicami w Ogrodzie Botanicznym.

Mówiła Aleksandra Majsnerowska z fundacji “Piona na zdrowie”. Dodajmy, że akcja “800 warzyw i owoców” prowadzona jest we współpracy z Urzędem Miasta Zielona Góra.