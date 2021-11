Zielonogórskie schronisko dla zwierząt bezdomnych potrzebuje pomocy. A dokładniej wszelkiego rodzaju ręczników, narzut oraz koców. Materiały te pozwolą na ocieplenie bud dla psiaków przy Szwajcarskiej.

Jak mówi Sylwia Zając, kierownik zielonogórskiego schroniska dla zwierząt bezdomnych – nieważne czy będą to materiały nowe, czy używane. Jest jednak jedno małe ale.

Jest jedno zastrzeżenie – żeby kołdry nie miały pierza, bo psiaki nam to rozszarpują. Tych materiałów używamy do ocieplania wejścia bud. A także do pomieszczeń. Przyda nam się także świeża słoma.