Lubuski Teatr zaprasza na kolejną premierę. Tym razem na scenie zobaczymy wspólne dzieło artystów z Zielonej Góry oraz Jeleniej Góry. Spektakl “To wiem na pewno” powstał bowiem we współpracy Lubuskiego Teatru z dolnośląskim Teatrem im. Cypriana Norwida.

W Jeleniej Górze przedstawienie można było zobaczyć już w marcu. Teraz przyszła pora na oczarowanie zielonogórskiej widowni. Mówi Robert Czechowski, reżyser sztuki.

Ta sztuka przypomina o tym, żeby trochę częściej zadzwonić do rodziców. Powiedzieć, że się ich kocha. Tęskni. Zdzwonić póki jeszcze można. Ta historia opowiada o wypuszczeniu pisklaków z gniazda.

Co ciekawe wszystkie próby do spektaklu odbywały się w Jeleniej Górze. Jak mówi Iwona Lach, wcielająca się w rolę matki, pierwsze próby były stolikowe. Co to oznacza?

Powoli i wspólnie się czyta. Każdy z nas coraz więcej rozumie. Rozmawiamy, to takie prawie seanse psychologiczne. Są też wspomnienia, mówimy o swoich przeżyciach. Rodzinach. To jest bardzo ciekawe.

Premiera spektaklu “To wiem na pewno” już dzisiaj o godzinie 19.