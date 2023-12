Ile trzeba stać w kolejce po choinkę? Czasami nawet pięć godzin. Tyle przyszło czekać pierwszym w kolejce po drzewka, które były rozdawane w sobotni poranek przed siedzibą zielonogórskiego magistratu przy ul. Podgórnej.

Kolejka była tak długa, że zakręcała w ulicę Zyty. Chłód pomagała przetrwać gorąca czekolada, którą serwowano na miejscu.

To wspólna inicjatywa Urzędu Miasta Zielona Góra i Zakładu Gospodarki Komunalnej. Jego prezes Krzysztof Sikora mówi, że choinka tutaj dopiero rozpoczyna swoją drogę, która nie skończy się tylko na świętach.

To jest właśnie ten pierwszy etap. Zależy nam na tym, żeby choinki do nas trafiały z powrotem, będziemy je odbierać po świętach. Potem będziemy je przekazywać do gospodarstw agroturystycznych, ale też będziemy je wykorzystywać do celów przetwórstwa ekologicznego. Zaczyna się fajny obieg choinki.