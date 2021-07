„Lubuskie EKOlogiczne” to propozycja Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego, który zachęca – za pośrednictwem konkursów – do poszerzenia naszej wiedzy o ekologii.

Projekt niejedno ma oblicze i choć ma wymiar edukacyjny, to kierowany jest zarówno do dzieci, jak i dorosłych. O szczegółach mówi Krzysztof Gajda, jeden z inicjatorów projektu.

Konkurs fotograficzny dedykowany jest pełnoletnim, ma na celu zainteresowanie odbiorców lubuską przyrodą, konkursy: kabaretowy, piosenki, a także plastyczny są przeznaczone dla dzieci i młodzieży.

Konkurs jest generalnie adresowany do wszystkich osób z województwa lubuskiego po to, żeby pobudzić wrażliwość przyrodniczą i ekologiczną. Fajne jest to, że społeczeństwo coraz bardziej otwiera się na ekologię i na przyrodę. Można połączyć przyjemne z pożytecznym, być może coś namalować albo pstryknąć, a tym samym coś wygrać.