W czasie pandemii wielu czytelników doceniło elektroniczne książki. Biblioteka Norwida rozwija ten segment czytelnictwa – od marca będzie udostępniać nie tylko kody do aplikacji z e-bookami, ale również czytniki książek Pocketbook.

Czytniki e-booków trafią do mediateki Góra Mediów, mediateki Szklana Pułapka i Lubuskiego Laboratorium Książki „Green Book” na Jędrzychowie.

Każda z tych placówek otrzyma po 12 czytników. Ich podstawowym celem będzie trafienie do końcowego użytkownika, czyli czytelnika. Po części – do szkolenia, do zapoznania z tymi urządzeniami (szkolenia będą prowadzić bibliotekarze z tych placówek), a również do bezpośredniego wypożyczenia. Chcemy, by ta usługa wystartowała 1 marca.