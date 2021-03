Zielonogórscy radni z Koalicji Obywatelskiej chwalą się złożeniem w biurze Rady Miasta autorskiego projektu uchwały. Dotyczy ona ustalenia kierunków działania włodarza Zielonej Góry w zakresie dofinansowania klubów sportowych w ligach zawodowych.

Działacze Koalicji Obywatelskiej domagają się sprawiedliwego dofinansowania zielonogórskich klubów sportowych. Jak mówią – gwarancja finansowa jest jednym z wielu aspektów, które mają wpływ na ich rozwój, a co za tym idzie także na promocję miasta. Mowa tutaj między innymi o klubie żużlowym, drużynie koszykarskiej czy też ekipie pływackiej.

Mamy się czym pochwalić i chcemy tę uchwałę, jako Koalicja Obywatelska, zabezpieczyć. W sposób transparentny, przejrzystej współpracy pomiędzy klubami zawodowymi. A tak naprawdę firmami i samorządem miasta Zielona Góra. Uchwała ma na celu przekazywanie wsparcia finansowego klubom lig zawodowych w sposób przejrzysty, bezstronny i terminowy. W oparciu o termin, chronologie, odpowiednie kryteria, które będą ustalone w tej uchwale. Marcin Pabierowski

Mówiąc w dużym skrócie – radni Koalicji Obywatelskiej chcą merytorycznej współpracy, bez napięć i polityki.

Przede wszystkim kwestia terminów. Do końca kwartału sprawy powinny być rozstrzygnięte. Po drugie zasada sprawiedliwości równości postępowanie. Po trzecie, analogiczne drużyny, biorące udział w podobnych rozgrywkach, na tym samym poziomie ligowym powinny dostawać zbliżone dofinansowanie. Różnica pomiędzy najwyższym, a najniższym nie powinna wynosić więcej niż 30%. Po czwarte, warunki jakie powinny być wprowadzane w postępowaniach, powinny być takie, jakie określiła rada w uchwale z 2011 roku. Adam Urbaniak

Radni zaznaczają, że destabilizacja w finansowaniu zielonogórskich klubów sportowych może doprowadzić nie tylko do konfliktów pomiędzy zespołami, ale nawet do ich rozpadu. Według nich sport na szczeblu zawodowym to swego rodzaju biznes. Mają oni także nadzieję, że ogłoszony niedawno przez Urząd Miasta konkurs, nie jest przykrywką do wstrzymania wsparcia dla Zastalu.