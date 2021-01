Od piątku osoby w wieku 70-79 lat mogą rejestrować się na szczepienie przeciw COVID-19. To kolejna część Narodowego Programu Szczepień. Przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej nie szczędzą mu słów krytyki. – To nie narodowy program, a narodowa loteria szczepień – komentują.

Posłanka Katarzyna Osos mówi o dużym chaosie organizacyjnym w trakcie realizacji programu.

Większość seniorów – możemy tutaj mówić nawet o milionach – nie ma szans zaszczepienia się do końca marca. Pytanie, kiedy będą jakieś jasne kryteria, jasny terminarz szczepień. Nie może być tak, że co chwilę na konferencji prasowej są zmieniane, dokładane do danej grupy kolejne grupy społeczne szczepień. Nie wiemy, kto będzie w grupie 1, bo mamy już 1a, 1b, 1c. To jest przekładane. Są dokładane grupy, które nie mają żadnego uzasadnienia, aby mieć pierwszeństwo szczepienia.

Na potwierdzenie swoich słów Koalicja Obywatelska podała przykład ze Szpitala Uniwersyteckiego. Rano zabrakło w nim szczepionek dla seniorów, wykorzystano więc pulę przeznaczoną dla medyków. – Zawiódł łańcuch dostaw – mówił Sławomir Kotylak, miejski radny.

Szczepionki przeznaczone na dziś są obecnie we Wrocławiu. To znaczy, że z bazy logistycznej, czyli z bazy rezerw materiałowych nie wyjechały do Zielonej Góry. W związku z tym już o 7:30 zaczęły się zbierać pierwsze osoby, które były zapisane do szczepienia według harmonogramu i oczywiście nie można było dokonać szczepienia, bo nie było szczepionek. Szpital podjął decyzję, że wykorzysta szczepionki dla grupy 0, czyli dla medyków i przesunie te szczepionki do szczepienia osób starszych.