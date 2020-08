W ramach projektu zdigitalizowanych zostanie 11 rękopisów i starodruków ze zbiorów Zielonogórsko-Gorzowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Paradyżu oraz 63 starodruki ze zbiorów Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze.

Wśród skarbów piśmiennictwa są zarówno manuskrypty i starodruki dotyczące głównie tekstów liturgicznych oraz prac z zakresu religii i historii z XV-XVI w., jak też cenne materiały piśmiennicze dla badaczy dziejów Śląska, obecnej Ziemi Lubuskiej i Brandenburgii w XVII i XVIII w.

Dr Przemysław Bartkowiak z WiMBP im. C. Norwida podkreśla szczególną wartość naukową i kulturową starodruków. Zwraca uwagę na cenne i interesujące odręczne notatki piętnastowiecznych czytelników umieszczone na marginesach zabytkowych ksiąg.

W jednej z pozycji Nikolausa Delira będzie dodana Biblia czterotomowa. W niej są adnotacje poboczne, jest ich bardzo dużo. Zapisane są całe strony początkowe i okładka z różnymi stwierdzeniami i to dla badaczy będzie też dodatkową wartością odczytanie tego. Notatki to informacje autorów, którzy czytali te pozycje i odnotowywali sobie różne swoje uwagi. Właśnie w tej Biblii jest także portret narysowany odręcznie. Nie wiemy czy autora czy kogoś innego, ale to wszystko będzie stwarzało możliwość dalszych prac badawczych nad materiałem.

Głównym celem projektu jest zabezpieczenie przed uszkodzeniem oraz degradacją części cennych i unikatowych materiałów, stanowiących skarby polskiego i europejskiego dziedzictwa kultury. Proces digitalizacji umożliwi korzystanie z zasobu w celach naukowych, edukacyjnych dla użytkowników profesjonalnych i amatorów.

Prace konserwatorskie i związane z dygitalizacją manuskryptów wykona firma, która ma profesjonalne doświadczenie w tego typu pracach. Po wykonaniu obróbki cyfrowej materiały powrócą w stanie nienaruszonym do biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Paradyżu

Firma wykonywała digitalizacji Ossolineum, wykonywała digitalizację starodruków Arcybiskupstwa wrocławskiego i ma w tym doświadczenie. My też z tą firmą już kilka razy mieliśmy do czynienia i mamy pełne zaufanie do tej firmy. Firma wykona skany, które zostaną przesłane do nas. Starodruki najpierw wrócą do Biblioteki Wojewódzkiej w Zielonej Górze gdzie zostaną dokładnie przyjżane czy wszystko zostało dobrze zdigitalizowane. Po sprawdzeniu i zaakceptowaniu przez nas starodruki wrócą do biblioteki Zielonogórsko-Gorzowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Paradyżu, a nasze zbiory wrócą do do naszych magazynów. Potem rozpoczniemy proces wprowadzania tego do Zielonogórski Biblioteki Cyfrowej.