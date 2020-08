Zobacz info

Cześć ! :) Zapraszam Was kobietki na sierpniowy kurs taneczny Summer Bachata Ladies Z racji tego, że zajęcia grupowe mogą się już odbywać, z utęsknieniem czekam na spotkanie z Wami i wspólne tańce :) Zajęcia adresuję do dziewczyn w różnym przedziale wiekowym. Będziemy pracować nad techniką ramion/rąk/bioder, nauczymy się podstawowych kroków w różnych sekwencjach oraz choreografii do konkretnego utworu. Na sali zapanuje klimat zmysłowej bachatki, więc jeśli lubicie te klimaty to bierzcie koleżan...