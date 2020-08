Film, który przewrócił świat kinematografii do góry nogami, a Wam zawróci skutecznie w głowie! “Pulp Fiction”, to arcydzieło! W latach 90. reżyser Quentin Tarantino tym filmem udowodnił, że nie ma rzeczy niemożliwych. Zrobił film gangsterski na miarę podboju Księżyca! Jak mu się, to udało?

Czy życie bez miłości ma sens? Czy tylko młodzi mogą zakochać się do szaleństwa? Może to są głupie pytania, ale gdy głębiej się zastanowimy, to jednak często krytycznie podchodzimy do zakochania się na zabój naszych dojrzałych rodziców lub dziadków. Myślimy, to nie wypada! A jak to było z Harrym i Eriką? Zobaczcie “Lepiej późno niż później” Nancy Meyers.