King Long, to – jak już informowaliśmy – nowy autobus, który obecnie jest testowany przez Miejski Zakład Komunikacji. 6-metrowy pojazd spotkacie już na ulicach Zielonej Góry.

Autobus wyposażony jest w nowoczesne rozwiązania technologiczne wspomagające pracę kierowcy, np. inteligentny system odzyskiwania energii, system elektronicznych lusterek i kamer 360 stopni. Więcej o nim mówi Jacek Newelski, kierownik działu przewozów MZK.

Jest to autobus chińskiej produkcji. Na jednym ładowaniu przejedzie ok. 200 km. Jest bardzo podobny do autobusów marki Karsan, zabiera tyle samo pasażerów – 22. Autobus rozpoczyna trasę na linii 101.