Zobacz info

Biały Tulipan Rękodzieło poprowadzi warsztaty mydlarskie!😍 W programie trochę teorii o : ✅ Bazie mydlanej - rodzaje, jak ją roztopić, ile czasu schnie. ✅ Barwnikach, olejkach zapachowych do mydeł - rodzaje, ile dodać do mydła. ✅ Dodatkach do mydeł: pierzga pszczela, dodatki peelingujące, płatki kwiatów, sól. ✅ Formach do mydeł - rodzaje. ✅ Propozycje wykonania mydeł - z uwzględnieniem rodzaju cery. Oczywiście teoria to nie wszystko😊 Każdy z uczestników własnoręcznie wykona 1 mydełko glicerynowe...