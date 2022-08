17 sierpnia to Dzień Pozytywnie Zakręconych. To osoby, które dzielą się dobrą energią, zarażają uśmiechem, mają szalone pomysły i żyją po swojemu. Wyróżniają je również ciekawe pasje, które ubarwiają ich życie. Z okazji dzisiejszego dnia, rozmawialiśmy z pasjonatami o ich zainteresowaniach.

Wiktoria Latusek hobbystycznie zajmuje się cosplay’em. To artystyczne zainteresowanie, w ramach którego osoby nazywane cosplayer’ami tworzą przebrania i wcielają się na przykład w postaci anime.

Wszystko zaczęło się tak naprawdę cztery lata temu od pierwszego większego naszego wyjazdu do Krakowa, gdzie musiałam uszyć strój, bo stwierdziłam, że będzie to fajna odskocznia. Ja zajmuję się samym szyciem stroju czy robieniem broni na przykład między innymi. W naszym środowisku nazywa się to prop, ale dla ludzi, którzy nie są wtajemniczeni w ten świat to po prostu mówimy, że to replika broni wykonana z różnych materiałów. Siedzenie przy tych strojach to jest coś naprawdę innego. Człowiek może totalnie odpłynąć i to jest strasznie czasochłonne i fajne.