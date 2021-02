Zima zaskoczyła drogowców. Tym razem nie jest to utarty frazes, a niestety prawda o zielonogórskich ulicach. Zaspy, nieodśnieżone drogi i parkingi znacznie utrudniły dziś kierowcom poruszanie się po mieście.

Niska temperatura i intensywne opady sprawiają, że drogi są śliskie, a widoczność jest ograniczona.

Temperatura powietrza sięga -11 stopni Celsjusza. Do jutra w południowej części naszego województwa mają się utrzymać zawieje i zamiecie śnieżne.

Za utrzymanie dróg w zimie odpowiada Zakład Gospodarki Komunalnej oraz firmy wyłonione w przetargu. ZGK zajmuje się centralnym i wschodnim rodzajem miasta. – Działamy cały czas – przekonuje Agnieszka Miszon z ZGK.

Niestety, zarówno tej naszej pracy, jak i pracy innych firm, może za bardzo nie widać, ale spowodowane jest to tym, że śnieg cały czas pada. Więc my odśnieżymy, ale to i tak trochę walka z wiatrakami, bo tego śniegu cały czas jest dużo. Prognoza pogody jest taka, jaka jest – będzie padać. Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość – robimy wszystko co w naszej mocy, żeby drogi dobrze wyglądały.