Czy karmienie piersią w miejscach publicznych budzi jeszcze kontrowersje? A może wzrosła świadomość i jest to zachowanie normalnie odbierane w środowisku społecznym i nie budzi zgorszenia lub zawstydzenia? Bo jakiś czas temu głosy na ten temat były różne.

O komentarz poprosiliśmy Julitę Hypki, konsultantkę laktacyjną.

My mamy cały czas lęk – ktoś przyjdzie i zwróci nam uwagę. Tak się działo, dawno temu. Teraz już na szczeście nie. Ten lęk jednak pozostał i kobiety same chowają się podczas karmienia. Ale jestem pewna, że jakby zapytać obie strony, to nikomu to nie przeszkadza.