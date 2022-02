Ministerstwo Zdrowia ogłosiło, że od 27 stycznia w aptekach będzie można wykonać bezpłatny test pod kątem koronawirusa. Według danych rządu testy wykonywane są w ponad dwustu aptekach. A jak sytuacja prezentuje się w Zielonej Górze?

Jak mówi Joanna Branicka, rzecznik prasowy lubuskiego NFZ, apteki muszą spełniać pewne wymagania, by mogły w nich być wykonywane testy.

Jeżeli chodzi o zaangażowanie aptek w wykonywanie szybkich testów antygenowych na terenie województwa lubuskiego, obecnie zgłosiły się dwie takie apteki, ale ta lista jest cały czas otwarta. Pracownicy lubuskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia prowadzą rozmowy z właścicielami aptek. Przygotowanie takiej apteki do wykonywania wymazów wymaga też czasu – to musi być miejsce odrębnie wydzielone. Musimy pamiętać o tym, że to musi być przede wszystkim bezpieczne dla osób, które będą przychodziły do apteki.