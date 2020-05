Szkoły zamknięte do 26 czerwca, co oznacza, że zajęć w formie stacjonarnej w tym roku szkolnym już nie będzie.

Rząd wprawdzie stopniowo luzuje kolejne rygory, ale w sprawie szkół nie zdecydowano się na zniesienie obostrzeń.

Co zatem dziać się będzie z zielonogórskimi placówkami oświatowymi? O to słuchacze pytali dziś Janusza Kubickiego w programie „Miejski Alert” Radia Index.

Gospodarz miasta spodziewał się, że do szkół uczniowie już nie wrócą.

Jeszcze nie wiemy, jak miałoby to wyglądać Zapowiedź konsultacji dla uczniów pozostałych klas IV – VIII od 1 czerwca świadczy o tym, że pozostałe roczniki do szkoły już nie wrócą. Będzie przedłużony zasiłek dla rodziców. Ci którzy mogą zostać z dziećmi w domu, będą mieli do tego prawo.