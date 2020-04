Nie w marcu tak jak planowano, a w maju ruszy nabór do zielonogórskich szkół i przedszkoli. Dokładnie stanie się to 18 maja. Taką wiadomość niezwykle ważną dla rodziców przekazała w programie “Prezydent na 96 FM” Wioleta Haręźlak – dyrektor Departamentu Edukacji i Spraw Społecznych

Opóźnienie jest oczywiście związane z epidemią koronawirusa. – Mimo tego nabór odbędzie się drogą elektroniczną – mówi nam Haręźlak: