– Jak dobrze, że wrócił! – tak mówili o Teście Wiedzy o Zielonogórskiej Koszykówce jego uczestnicy. Na piątą edycję wydarzenia przyszło poczekać pięć lat. Ale było warto!

W zabawie, która w piątkowy wieczór odbyła się w Zajeździe Kultury wzięły udział 22. zespoły, a wygrała drużyna “Zastaliśmy Kibiców?”, której zwycięski skład stworzyli: Paweł Błażejewski, Radosław Przymuszała i Tomasz Sadłowski.

Jednym z uczestników testu był po raz pierwszy Piotr Bakun. Trener drugoligowych koszykarzy Q8 Oils SKM-u Zastalu był zachwycony atmosferą wydarzenia.

Rzecz jest fajna, bo można się spotkać z ludźmi, którzy kochają ten sport. Ja nie jestem z Zielonej Góry, ale uwielbiam basket i to, co się dzieje w tym mieście, to jest coś wspaniałego. Raz na trybunach CRS-u, dwa na naszych meczach, a to, jacy ludzie tutaj przyszli, jak reagowali i jak się fajnie bawili, to jest coś wspaniałego.