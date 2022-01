Polska Futbol Liga 2 – tak nazywa się szczebel rozgrywek, na którym w tym roku będzie rywalizować Wataha Zielona Góra. Futboliści amerykańscy, tak jak zapowiadali, wracają do ligi jedenastoosobowej.

Zielonogórzanie będą jednak rywalizować z drużynami z północy kraju. O szczegółach mówi Sebastian Domański, prezes KFA Wataha.

Za każdym razem przewijała się Bielawa, Wałbrzych, Opole, okolice Wrocławia, a tym razem powalczymy z północą. Format rozgrywek też uległ zmianie, z korzyścią dla kibica. Tym razem zobaczymy w rundzie zasadniczej trzy mecze domowe i trzy mecze wyjazdowe. Później jest playoff na poziomie półfinału i finału. Zobaczymy, gdzie uda nam się dojść

Do grona największych rywali zielonogórzan można już teraz – zdaniem prezesa – zaliczyć Armię Poznań czy Olsztyn Lakers. O co chce walczyć w tym gronie Wataha? Domański zapowiada, że będzie to sezon na rozpoznanie.

Przetarcie i powrót. Pamiętajmy, że mamy gros świeżych osób w drużynie, które dołączyły w zeszłym roku. Ale gra w jedenastoosobowej odmianie jest zupełnie inna niż w dziewiątkach. To dużo bardziej fizyczna gra. Zawodników czeka dużo nowości. Zobaczymy też, z jakimi pomysłami pojawi się nasz szkoleniowiec. Spodziewamy się, że dołączy na początku lutego.

Tak jak już wspominaliśmy, drużynę poprowadzi Kanadyjczyk Bradley Andersson. PFL 2 umożliwia też kontraktowanie zawodników zagranicznych.

Bądź amerykańskiego – czyli zawodnika importowanego z Kanady czy Stanów Zjednoczonych, bądź zawodnika z Europy. Skład możemy też uzupełnić do trzech zawodników wschodnio-europejskich, czyli np. Białoruś, Ukraina.

Klub nowych graczy zamierza ogłosić w przeciągu miesiąca. Sezon rozpocznie się na początku kwietnia.