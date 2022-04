Po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią powraca akcja „Milion swingów dla autyzmu”. W niedzielę znów miłośnicy odważników kulowych, tzw. „ketli” będą ćwiczyć w szczytnym celu.

Impreza odbędzie się przy ul. Sowińskiego na terenie Studia Treningu Personalnego Yama. Poprowadzi ją Radosław Blonkowski, czyli Rademenez.

Każdy może przyjść i zapisać się. Jest wpisowe, które oczywiście jest zbierane na całą akcję charytatywną. Chodzi o to, żeby robić te “swingi”. Ja za bardzo ich nie umiem robić, w życiu zrobiłem trzy. W planie mam, żeby do tego miliona dołożyć swoje trzydzieści. Przyjdę i poprowadzę to wydarzenie. I pomacham troszkę “ketelkiem”.