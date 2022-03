Szkoła z duszą – tak nazywa siebie Zespół Szkół Katolickich w Zielonej Górze, który organizuje Dzień Otwarty. Placówka zaprasza do siebie potencjalnych nowych uczniów w kolejną środę, 6 kwietnia.

O tym, czym zechce pochwalić się szkoła mówi Anna Walczak, pedagog szkolny Zespołu Szkół Katolickich w Zielonej Górze.

Zapraszam wszystkich na dni otwarte, do naszej szkoły, która mieści się przy ul. Cyryla i Metodego. Czeka was mnóstwo różnych aktywności, oprowadzimy po szkole, pokażemy salę do integracji sensorycznej, salę do terapii pedagogicznej. Proponujemy mnóstwo ciekawych zabaw, zapraszamy.