Na stadion piłkarski takich środków na dzień dzisiejszy, z tego co wiem, jeszcze nie ma i trzeba to wychodzić lub poszukać programu, który pozwoli to sfinansować. Tu rozmawiamy też z województwem lubuskim, które zadeklarowało wstępnie pomoc finansową w tego typu inwestycji na przyszłe lata, więc wierzę, że ten projekt biznesowy się zepnie i w najbliższych latach będziemy mieli jakieś konkretne informacje na ten temat, kiedy się to rozpocznie, kiedy rozpoczniemy wstępne projektowanie, no i docelowo budowę stadionu