To będzie szalony piątek w naszym studio. Punktualnie o godzinie 14 ruszy bowiem ośmiogodzinny maraton freestyle Rademeneza na rzecz pięcioletniego Dawidka z Zielonej Góry. Chłopiec pilnie potrzebuje operacji serca, ta jednak sporo kosztuje. I jednym z pomysłów na uzbieranie potrzebnej kwoty jest maraton nawijania połączony z licytacjami.

Jakie fanty będą czekały na wylicytowanie? Między innymi płyty muzyczne oraz wejściówki na występ kabaretu “Jurki”. A i to nie wszystko…

Będzie można pozdrowienia sobie kupić. Ludzie wpłacają pieniądze na rzecz Dawidka, a my ich pozdrawiamy. Zachęcamy Was do udostępniania linku do naszego maratonu i mamy nadzieję, że uzbieramy 25 tysięcy złotych.