Już w niedzielę 31. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zielonogórski sztab już szykuje się do tej imprezy. Przygotowania idą pełną parą.

Jak zwykle organizatorzy trzymają kciuki za aurę, tym bardziej, że w ub. roku w dużej mierze pokrzyżowała ona szyki. Mówi Filip Gryko – szef zielonogórskiego sztabu WOŚP.

Rok temu jakiś orkan przechodził. W tym roku mam nadzieję, że pogoda będzie lepsza i wszystko odbędzie się normalnie. Atrakcje normalnie, do tego 325 wolontariuszy, którzy będą zbierać pieniądze do puszek.

W planie są m.in. licytacje. Sztab szykuje niespodziankę związaną – uwaga – z depilacją radnych.

Osoba, która to wylicytuje będzie mogła wybrać sobie dwóch radnych, zobaczymy jeszcze, którzy radni się zgłoszą. Będzie depilacja od kolan w dół.

Wielki finał WOŚP już w niedzielę. My zapraszamy Was do śledzenia wszystkiego, co dziać się będzie podczas 31.edycji finału. Od godziny 12 na naszym kanale youtubowym i w Index TV relacje z finału.