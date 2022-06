Umowa na budowę ścieżki rowerowej pomiędzy Zatoniem, a Otyniem podpisana. Oznacza to, że już niedługo będziemy mogli na dwóch kółkach pojechać prosto i bezpiecznie z Zielonej Góry do Nowej Soli. Nowa trasa dla cyklistów ma powstać do końca 2023 roku.

Realizacją rowerowego projektu zajmie się firma STRABAG. O szczegółach prac mówi przedstawiciel firmy, Jakub Głuchowski.

Nawierzchnia jest tu bitumiczna, czyli asfaltowa. Jest jedna przekładka gazu, mamy trzy przepusty skrzynkowe do wykonania, jedna kładka stalowa w Otyniu. Zakres prac jest nam dobrze znany i nie jest mocno skomplikowany.

Nowa ścieżka, jak mówi Barbara Wróblewska – burmistrz Otynia, jest długo wyczekiwaną inwestycją.

Zwłaszcza mieszkańcy Niedoradza czekają na ścieżkę, bo często jeżdżą do Nowej Soli. To dla nas bardzo ważny element pod względem turystycznym, ale najważniejsze jest bezpieczeństwo mieszkańców.

Koszt inwestycji to 22 i pół miliona złotych. Połowa tej kwoty pochodzi z Polskiego Ładu, reszta pieniędzy to wkład własny samorządów.