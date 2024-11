Przyjechała prosto z Babimostu. Ma około dwunastu metrów wysokości. To jodła pospolita, która dziś przed południem pojawiła się w Zielonej Górze.

Drzewo świąteczne, które teraz będzie przyozdobione, pojawiło się w naszym mieście dzięki Nadleśnictwu Babimost. Jak przebiegła trasa? Pytamy Magdalenę Deptułę z babimojskiego nadleśnictwa.

Ewelina Fabiańczyk z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze dodaje, ze sam transport i osadzenie choinki to nie lada wyzwanie.

Sam załadunek to jest zadanie operacyjne. To ogromne wyzwanie i specjalistyczne umiejętności są wymagane. Do tego zabezpieczenia, to jest bardzo trudne i szereg osób musi się tym zająć.