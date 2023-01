Już dziś wielki piknik edukacyjny. Koło fortuny, konkursy, warsztaty i zabawy w towarzystwie znanych maskotek związanych z Zieloną Górą.

A wszystko po to, by w najmłodszych zaszczepić szacunek do środowiska. To już VI edycja akcji Ekochoinka, za którą stoi urząd miasta we współpracy z ZGK i Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze.

Początek o godzinie 10 przed zielonogórskim ratuszem. Impreza potrwa do godziny 13.