“Zielona Góra to ja” – przed taką tezą stanęli młodzi poeci z Zielonej Góry, którzy zdecydowali na udział w konkursie o identycznie brzmiącej tematyce. Zorganizowała go Filia nr 9 Biblioteki Norwida. Słowne potyczki to jeden z elementów jubileuszu 800 – lecia naszego miasta. Dziś natomiast odbędzie się wręczenie nagród dla autorów najlepszych wierszy.

Jurorzy mieli do oceny kilkadziesiąt utworów. Mówi Anna Urbańska z Biblioteki Norwida.

Zainteresowanie konkursem przerosło nasze oczekiwania. Do konkursu wpłynęło ponad 70 prac. Okazuje się więc, że mamy w Zielonej Górze bardzo kreatywną i zdolną młodzież.

Jury wybrało spośród nich siedem najlepszych.

Ostatecznie przyznaliśmy 4 nagrody główne. Ponadto mamy też 3 wyróżnienia. Spotkanie będzie również okazją do rozmowy z tymi młodymi autorami o ich warsztatach.

Początek spotkania pod hasłem “Wieczór laureatów” dziś o godzinie 16.30. Wydarzenie odbędzie się w bibliotece przy ulicy Podgórnej.